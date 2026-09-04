Законопроєкт про санкції проти Росії застряг у Палаті представників США до листопада. Конгресмени бояться підвищення цін на бензин

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Законопроєкт про нові санкції проти Росії зіткнувся з опором у Палаті представників і, найімовірніше, застрягне там щонайменше до листопада.

Про це пише Bloomberg.

Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що документ навряд чи встигне пройти голосування до проміжних виборів до американського Конгресу 3 листопада. За його словами, законопроєкт викликає суперечки не лише серед демократів, але й в окремих групах республіканців.

Законопроєкт передбачає 100-відсоткові мита для пʼятьох найбільших імпортерів російської нафти й газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, — зокрема, Китаю, Індії та Туреччини.

Прихильники законопроєкту вважають, що він може посилити тиск на Росію та продемонструвати підтримку України. Водночас у Палаті представників побоюються можливих наслідків для американської економіки.

Частина законодавців вважає, що нові обмеження можуть спровокувати стрибок світових цін на нафту, а відповідно — і вартості бензину в США.

Демократи водночас побоюються іншого: що Трамп використає закон як нову юридичну підставу для мит. Конгресмен Грегорі Мікс заявив, що не може підтримати документ, який дасть президенту тарифні повноваження, яких той, на його думку, зараз не має.

Проти такого кроку виступають і представники американського бізнесу — вони попереджають, що нові мита можуть мати непередбачені наслідки для споживачів, торговельних партнерів і союзників США.