Законопроєкт про санкції проти Росії застряг у Палаті представників США до листопада. Конгресмени бояться підвищення цін на бензин
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Законопроєкт про нові санкції проти Росії зіткнувся з опором у Палаті представників і, найімовірніше, застрягне там щонайменше до листопада.
Про це пише Bloomberg.
Спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що документ навряд чи встигне пройти голосування до проміжних виборів до американського Конгресу 3 листопада. За його словами, законопроєкт викликає суперечки не лише серед демократів, але й в окремих групах республіканців.
Законопроєкт передбачає 100-відсоткові мита для пʼятьох найбільших імпортерів російської нафти й газу та країн, які допомагають Москві обходити санкції, — зокрема, Китаю, Індії та Туреччини.
Прихильники законопроєкту вважають, що він може посилити тиск на Росію та продемонструвати підтримку України. Водночас у Палаті представників побоюються можливих наслідків для американської економіки.
Частина законодавців вважає, що нові обмеження можуть спровокувати стрибок світових цін на нафту, а відповідно — і вартості бензину в США.
Демократи водночас побоюються іншого: що Трамп використає закон як нову юридичну підставу для мит. Конгресмен Грегорі Мікс заявив, що не може підтримати документ, який дасть президенту тарифні повноваження, яких той, на його думку, зараз не має.
Проти такого кроку виступають і представники американського бізнесу — вони попереджають, що нові мита можуть мати непередбачені наслідки для споживачів, торговельних партнерів і союзників США.
- Законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії розробив сенатор Ліндсі Грем — один із найпослідовніших прихильників України. 11 липня він раптово помер після повернення з поїздки до України.
- Через кілька годин після прощання із сенатором Ліндсі Гремом 29 липня законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану пройшов перше процедурне голосування в Сенаті США. А 7 серпня за нього проголосували 86 сенаторів, 11 висловилися проти. Далі має розглянути Палата представників, а потім — підписати президент.