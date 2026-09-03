У Києві вдвічі підвищили тариф на воду — до 63,79 грн за кубометр
- Автор:
- Христина Піцуряк
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pan xiaozhen / Unsplash
У Києві підвищать тариф на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр — рішення підтримала Київрада. Цей крок пояснили тим, що зросла ціна на електроенергію, пальне та реагенти.
Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на засідання міської ради.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг, рекомендувала підвищити тариф ще у 2024 році. За його словами, «галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання».
Зараз у Києві вода та водовідведення коштують разом 30,38 гривні за кубометр. Із цієї суми 16,16 гривні — це водопостачання, а 14,22 — водовідведення.
- Перегляд тарифів на воду триває не лише в Києві. З 1 липня найвищі розцінки встановили в Умані, Павлограді та Бердичеві, а у Вінниці вони зросли майже втричі. У Львові з 1 серпня тариф на централізоване водопостачання та водовідведення зріс теж вдвічі.