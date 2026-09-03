Bloomberg: Доходи Росії від нафти впали до шестимісячного мінімуму, зокрема через українські атаки на НПЗ
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Доходи Росії від нафти у серпні впали до шестимісячного мінімуму — чисті бюджетні надходження РФ від видобутку нафти у серпні становили орієнтовно $3,76 мільярда. Це приблизно на 22% менше, ніж за аналогічний місяць у 2025 році.
Про це пише Bloomberg.
Розрахунки Bloomberg на основі даних російського Мінфіну свідчать, що це найнижчий показник з лютого. Водночас очікування того, що на Близькому Сході завершиться війна між Іраном та США, призвело до здешевлення російської Urals.
У серпні середня місячна ціна Urals сягала $59 за барель, навесні це було майже $95. Доходи від російської нафти скоротилися також через виплати російським НПЗ для підтримки постачання пального на внутрішній ринок. Журналісти підрахували, що від початку року Росія виплатила НПЗ приблизно $10,6 мільярда паливних субсидій.
- У Росії падають доходи від нафти також на тлі атак України по НПЗ. У серпні українські військові щонайменше 21 раз атакували російські НПЗ. За оцінкою Energy Aspects, у серпні російські НПЗ переробляли в середньому 3,8 млн барелів нафти на добу — суттєво менше, ніж 5,3—5,5 млн барелів на добу в аналогічний період попередніх років.