Конфлікт між СБУ та ГУР у Києві: двом учасникам повідомили про підозри

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Двом учасникам перестрілки між співробітниками Головного управління розвідки та Служби безпеки України в Києві повідомили про підозри.

Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко.

Співробітника СБУ підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням зброї, а військовослужбовця ГУР — у посяганні на життя правоохоронця або військовослужбовця.

Слідчі проводять експертизи, які мають встановити всі обставини стрілянини, зокрема хто і за яких умов стріляв. Окремо ДБР ще з 1 вересня розслідує зникнення військовослужбовця «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова, який служить у ГУР.

Конфлікт між СБУ та ГУР

Пізно ввечері 1 вересня в Києві сталась стрілянина, яка повторилась вранці 2 вересня. Як згодом зʼясувалось, конфлікт виник через зникнення заступника командира РДК, який підпорядковується «Спецпідрозділу Тимура» ГУР, Степана Каплунова. Він стверджує, що його викрала СБУ та під тиском змусила зізнатись у тому, що він спілкувався з російською ФСБ та погодився виконувати вбивства на їхнє замовлення.

Саме під час слідчих дій у цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. У квартирі на той момент були побратими Каплунова. Вдруге, за словами командира РДК, СБУ відкрила вогонь вже вранці. Троє співробітників ГУР отримали поранення.

Після стрілянини в Києві Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування. Президент Володимир Зеленський спершу анонсував кадрові рішення через цей інцидент, а 3 вересня звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова. Командир РДК Денис Капустін наголошує, що Каплунову досі не висунули офіційної підозри.

Згодом джерела в правоохоронних органах повідомили «Бабелю», що російським опозиціонером, у підготовці до замаху на якого звинувачують Каплунова, виявився один з лідерів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.