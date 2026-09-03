Axios: У світі людей віком 65+ уперше стало більше, ніж дітей до пʼяти років

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Уперше за всю історію спостережень у світі кількість людей віком від 65 років перевищила кількість дітей віком до пʼяти років. Ця тенденція зміщує баланс між людьми працездатного віку і людьми похилого віку.

Про це свідчать дані звіту перепису населення США, проведеного Axios.

У 2023 році понад 71% населення світу проживало в країнах, де рівень народжуваності був на рівні або нижче відтворення населення (близько 2,1 народжень на одну жінку).

Для порівняння: у 2013 році цей показник становив 45%. За даними Бюро перепису населення, зсув і бік людей похилого віку стався значно раніше, ніж демографи прогнозували лише десять років тому. Очікується, що кількість людей віком 65 років і старше зросте з 852 мільйонів у 2025 році до 2 мільярдів у 2060-му.

Однак низька народжуваність зараз не тільки в багатих країнах. Китай та Індія теж мають рівень народжуваності нижчий за рівень відтворення (близько 2,1 народжень на жінку). Серед таких країн також Бангладеш, Мексика та Вʼєтнам.

За даними звіту, Європа залишається найстарішим регіоном світу. Однак співавтор звіту Бюро перепису населення Ендрю Скотт вважає, що демографічний зсув може змусити суспільство переосмислити похилий вік як економічний актив, а не просто як статтю витрат.