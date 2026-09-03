У російському Енгельсі, ймовірно, підстрелили генерал-майора, який віддав наказ вдарити по «Охматдиту»

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У російському Енгельсі, що у Саратовській області, ймовірно, підстрелили генерал-майора, який віддав наказ вдарити по «Охматдиту».

Про це пишуть російські медіа.

Йдеться про Миколу Варпаховича — командира 22 важкої бомбардувальної авіадивізії Повітряно-космічних сил Росії. Пропагандисти пишуть, що невідомий на мотоциклі під’їхав до його будинку та двічі вистрілив.

Військовий у критичному стані: одна куля нібито влучила в торс, друга в обличчя. Наразі його готують до відправки спецбортом до Москви, також дісталося його водію. Стрілець утік.

Варпахович фігурує у справах про ракетні удари по «Охматдиту» та Умані. За даними СБУ, 8 липня 2024 року саме він віддав наказ вдарити по київській дитячій лікарні «Охматдит». Також його підрозділи були причетні до ракетного удару по Умані 28 квітня 2023 року, який забрав життя 24 людей.