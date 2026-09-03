Зеленський запропонував голові Запорізької ОВА Івану Федорову очолити Агентство відновлення

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Даніяр Сарсенов / Мінцифра / «Бабель»

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що президент Володимир Зеленський запропонував йому очолити Державне агентство відновлення.

Про це він сказав під час звіту за 1 000 днів роботи, передає Укрінформ.

«Буду відвертим: я отримав надскладну пропозицію — очолити Агентство відновлення і взяти на себе відповідальність за захист стратегічно важливих обʼєктів по всій Україні. Але цей перехід не означає, що покину Запорізьку область», — сказав Федоров.

Водночас він зауважив, що наразі залишатиметься заступником голови ради оборони регіону.

Офіційного рішення про звільнення та призначення Федорова на нову посаду наразі не було.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин подав заяву про відставку за власним бажанням 29 липня 2026 року. Він очолював Агентство з вересня 2024 року.