У «Дії» тепер доступна функція онлайн-розлучення. Як працюватиме сервіс

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Міністерство цифрової трансформації

«Дія» запустила послугу онлайн-розлучення — після бета-тестування сервіс уже доступний у застосунку.

Про це повідомила пресслужба «Дії».

Сервіс працюватиме так: один із подружжя оформлює заяву в «Дії», інший її підтверджує, а після цього застосунок автоматично перевіряє інформацію в ДРАЦС. Для того щоб заявку обробили, потрібна згода двох партнерів.

Якщо заявку підтвердять, то через місяць розлучення оформлять офіційно. До цього партнери зможуть змінити рішення (не пізніше ніж за 4 години до відеоконференції про розрив шлюбу).

Проте якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей, шлюб можна буде розірвати лише через суд.