Президент Зеленський подав до Ради два законопроєкти, що стосуються шахрайських кол-центрів

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Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради два законопроєкти, які мають посилити боротьбу з шахрайськими кол-центрами та схемами з банківськими рахунками.

Про це він написав у Телеграмі.

Перший законопроєкт посилює відповідальність не лише для працівників кол-центрів, але й для тих, хто їх організовує, володіє ними та заробляє з них.

Другий стосується схем з банківськими рахунками та платіжними картками, зокрема так званих дропів. Банкам хочуть дати більше можливостей захищати клієнтів і блокувати рахунки, які використовують для ухилення від податків чи відмивання незаконних грошей.

Також документ наближає українські правила до норм ЄС. Зеленський закликав депутатів невідкладно розглянути ці законопроєкти.