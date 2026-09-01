У ЄС наразі не розглядають нових способів екстрено профінансувати Україну

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Європейський Союз наразі не обговорює додаткове фінансування для України. У Брюсселі зосередилися на виконанні вже погодженого плану, за яким Київ має отримати €90 мільярдів до кінця 2027 року.

Про це на брифінгу в Брюсселі повідомила речниця Європейської комісії Паула Пінью, передає кореспондентка «Бабеля».

«Коли ми запропонували кредит у €90 мільярдів для України, ідея полягала саме в тому, щоб він покривав бюджетні та оборонні потреби на 2026 і 2027 роки — дві третини фінансових потреб України протягом двох років», — пояснила Пінью.

Решту, за планом Єврокомісії, мають покрити міжнародні партнери України. Водночас речниця наголосила, що ЄС не планує змінювати графік виплат. Вона також нагадала, що Україна отримує кошти за умови виконання реформ.

«Ми зосереджені на виконанні того, що вже пообіцяли, а це саме по собі надзвичайно амбітний план», — сказала речниця.

На запитання, чи варто через зростання потреб України знову обговорити з країнами ЄС додаткову фінансову допомогу, Пінью відповіла, що Єврокомісія добре розуміє ситуацію на фронті та потреби Києва. Однак у Брюсселі хочуть спершу виконати вже погоджений план виплат.

«Ми дуже добре розуміємо, що Україні потрібно багато коштів, щоб вона могла стримувати подальшу агресію. Але зараз ми зосередилися на тому, про що я вже говорила, — на вже погодженому, дуже амбітному плані виплат», — зазначила Пінью.