Справа «Форест Гамп»: суд відмовився змінити запобіжку для екснардепа Микитася — він залишиться в СІЗО

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Коваль Володимир / УНІАН

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилась змінювати запобіжний захід для екснардепа Максима Микитася — він все ще має перебувати в СІЗО з можливістю внести заставу в 30 млн грн.

Таке рішення судді винесли на засіданні 1 вересня, передає кореспондентка «Бабеля».

Адвокат Артур Габрієлян просив зменшити заставу і зазначив, що Микитась міг би внести заставу в розмірі 10 млн грн. Натомість прокурор просив суд збільшити заставу до 200 мільйонів гривень.

Під час засідання адвокат Габрієлян пояснив, що Микитась не має коштів і був вимушений в червні закласти кілька своїх годинників у борг за $20 тисяч. Він мав викупити їх у серпні, але потрапив до СІЗО і тому не зміг цього зробити.

«Микитась у червні заклав два чи чотири годинники. Ці гроші були потрібні на його особисті потреби. Годинники це його слабкість. Це останнє, що б він продав або заклав би, і якщо він це зробив, це відповідно характеризує його майновий стан», — зазначив Габрієлян.

У свою чергу, прокурор доводячи, що у Микитася достатньо коштів для застави, зазначив, що Микитась мав можливість фінансово забезпечити два роки навчання та проживання доньки іншої фігурантки справи, ексзаступниці голови ОП Ірини Мудрої у Нью-Йорку одним платежем, у розмірі понад 10 млн гривень. Також він каже, що Микитась передавав матері Мудрої суму в шекелях, еквівалентну приблизно 560 тисячам грн, та обіцяв надалі передавати аналогічні суми кожні пів року.

Під час засідання суддя запитала Микитася, чи справді до нього в СІЗО застосовували насильство — про це кілька днів тому казав журналіст УП Михайло Ткач. Микитась заявив, що це неправда.

Що передувало

Микитась — один з фігурантів операції «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Прокурор САП у перший день засідання суду назвав імена всіх фігурантів цієї справи, серед них:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем, за версією прокурора, люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.