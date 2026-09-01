Росіяни вдарили по Україні ракетами та 218 дронами. Під ударом були залізниця та пункт пропуску «Орлівка»

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Пресслужба ДСНС

Російська армія в ніч проти 1 вересня атакувала Україну балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23 / С-400, «Цирконами», протирадіолокаційними ракетами Х-31П, «Бандеролями» та 218 дронами Shahed і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

ППО знешкодила пʼять балістичних ракет «Іскандер-М» / KN-23 / С-400, дві «Бандеролі», пʼять «Калібрів» та 187 дронів. Під основним ударом були Одещина і Київщина.

Ракети та дрони влучили у 28 місцях, а уламки впали на 10 локаціях.

Зокрема, росіяни влучили у залізничне депо та інші обʼєкти залізниці у Києві — загинуло семеро людей, з них шестеро — співробітники, а атака зруйнувала цех. Загалом у Києві від атак загинули вісім людей, ще пʼять постраждали. Удари спричинили пожежі та пошкодили будинки.

На Київщині через атаки РФ загинули четверо людей, ще 12 постраждали. Атака пошкодила будинки, склади, АЗС та автівки.

У Запоріжжі росіяни вдарили по автівці рятувальників — четверо з них постраждали.

На Одещині російська армія поцілила по пункту пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Удар спричинив пожежу. Оформлення людей і автівок через цей пункт пропуску тимчасово призупинено.