Мессі завершив кар’єру капітана в збірній Аргентини
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Футболіст Ліонель Мессі завершив кар’єру капітана в збірній Аргентини.
Про це Мессі повідомив в Instagram.
Мессі написав, що це рішення далося йому нелегко, але він розуміє, що настав час завершити кар’єру в збірній.
Футболіст зазначив, що завжди віддавався грі за Аргентину на повну. Остаточно переконатися у своєму рішенні, за словами Мессі, йому допомогла нещодавня смерть батька.
Хорхе Мессі помер вночі 7 серпня. Він допомагав сину упродовж всієї його карʼєри починаючи з років у «Барселоні» — домовився про перехід до цього клубу.
- Ліонель Мессі — видатний аргентинський футболіст, якого вважають одним з найкращих гравців усіх часів. Легенда «Барселони», рекордний 8-разовий володар «Золотого мʼяча», чемпіон світу 2022 року в складі збірної Аргентини та найтитулованіший футболіст в історії.