Новим головою ДПСУ тимчасово стане Вадим Ченчик. Що про нього відомо

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Президент Володимир Зеленський звільнив з посади тимчасового виконувача обовʼязків голови Державної прикордонної служби Валерія Вавринюка і призначив на його місце Вадима Ченчика.

Про це йдеться в указах № 836/2026 та № 837/2026, опублікованих на сайті Офісу президента.

Вадим Ченчик був заступником голови Державної прикордонної служби. Ці обовʼязки він виконував з 2019 року, а перед цим був виконувачем обовʼязків директора департаменту оперативної діяльності адміністрації ДПСУ.

Валерія Вавринюка президент призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДПСУ 4 січня. Це сталося після звільнення Сергія Дейнека, який очолював прикордонну службу з 2019 року.

За даними слідства, Дейнеко був причетний до справи про незаконне переправлення цигарок через кордон. Топпосадовці отримали хабарі за безперешкодний проїзд 68 автомобілів з 2023 року. Лише з липня по листопад 2023 року вони отримали щонайменше €204 тисячі — по €3 000 за кожний транспортний засіб.