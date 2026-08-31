Новим головою ДПСУ тимчасово стане Вадим Ченчик. Що про нього відомо
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Президент Володимир Зеленський звільнив з посади тимчасового виконувача обовʼязків голови Державної прикордонної служби Валерія Вавринюка і призначив на його місце Вадима Ченчика.
Про це йдеться в указах № 836/2026 та № 837/2026, опублікованих на сайті Офісу президента.
Вадим Ченчик був заступником голови Державної прикордонної служби. Ці обовʼязки він виконував з 2019 року, а перед цим був виконувачем обовʼязків директора департаменту оперативної діяльності адміністрації ДПСУ.
Валерія Вавринюка президент призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови ДПСУ 4 січня. Це сталося після звільнення Сергія Дейнека, який очолював прикордонну службу з 2019 року.
За даними слідства, Дейнеко був причетний до справи про незаконне переправлення цигарок через кордон. Топпосадовці отримали хабарі за безперешкодний проїзд 68 автомобілів з 2023 року. Лише з липня по листопад 2023 року вони отримали щонайменше €204 тисячі — по €3 000 за кожний транспортний засіб.