Дві сумки Chanel і діамантове намисто: у Південній Кореї лідерку «Церкви Об’єднання» засудили за підкуп колишньої першої леді

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Лідерку «Церкви Об’єднання» засудили до двох років позбавлення волі за те, що вона давала хабарі колишній першій леді Південної Кореї Кім Кеон Хі. Це були дві сумки Chanel і діамантове намисто загальною вартістю $57 900.

Про це пише BBC.

Наприкінці червня суд у Сеулі засудив Кім Кон Хі до семи років вʼязниці через те, що вона отримувала дорогі подарунки й за це призначала на посади певних людей.

83-річна Хан Хак Джа — вдова засновника «Церкви Об’єднання» Сун Мьон Муна. Раніше вона неодноразово заперечувала висунуті проти неї звинувачення й називала їх «неправдивими». Спеціальна група прокурорів зʼясувала, що Кім Кеон Хі отримувала хабарі від церкви із квітня по липень 2022 року в обмін на сприяння у вирішенні ділових і політичних питань.

Прокурори Південної Кореї назвали це розслідування першим випадком, коли влада підтвердила спробу церкви отримати політичний вплив. Вони також оприлюднили фотографії готівки на суму $19 мільйонів, знайденої в особистому сейфі Хан.

Колишня перша леді країни визнала, що отримувала сумки Chanel, але заявила, що згодом повернула їх й не користувалася ними.

«Церква Об’єднання» (Федерація сімей за мир і об’єднання у світі) була заснована в Південній Кореї у 1950-х роках Сун Мьон Муном, який проголосив себе месією. Організація заявляла про широкі зв’язки з політиками в Південній Кореї, Японії і США. Різні політики надсилали відеозвернення на її підтримку у 2021 році. Серед них були президент США Дональд Трамп, колишній віцепрезидент США Майк Пенс, Сіндзо Абе, а також мери Сеулу та Пусану.