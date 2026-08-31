СБУ повідомила про підозру російським командирам, які керували ударами по «Охматдиту» в Києві та готелю в Краматорську

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Правоохоронці заочно повідомили про підозру російським військовим командирам, яких слідство вважає причетними до ракетних ударів по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві та готельному комплексу в Краматорську на Донеччині.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як зʼясували слідчі, йдеться про генерал-майора Миколу Варпаховича та полковника Олександра Лутовінова.

8 липня 2024 року Варпахович віддав наказ завдати удару по «Охматдиту» у Києві. Підпорядковані йому підрозділи атакували медзаклад крилатою ракетою Х-101, яку запустили з російського бомбардувальника Ту-95МС. Тоді загинули двоє людей, ще десятки дістали поранення. Ракета повністю зруйнувала корпус токсикології та пошкодила ще чотири будівлі, де проводили хірургічні операції й лікували онкохворих дітей.

Лутовінов, командир ракетної бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу РФ, керував ударом по готельному комплексу «Сапфір» у Краматорську 24 серпня 2024 року. Тоді загинув радник із питань безпеки міжнародного інформаційного агентства Reuters, ще п’ятеро його колег дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Як зʼясувало слідство, рішення про удар ухвалив начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ генерал-полковник Олексій Кім. Він вже має заочну підозру від СБУ у цій справі. За його погодженням Лутовінов віддав наказ вдарити по Краматорську балістичною ракетою «Іскандер-М» з території Ростовської області.

Варпаховичу та Лутовінову заочно повідомили про підозру за статтею про воєнні злочини, які призвели до загибелі людей.