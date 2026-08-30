У Милій на Київщині уже 52 поранених через атаку РФ, після якої здетонували боєприпаси
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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У Милі на Київщині уже 52 поранених через російську атаку ввечері 28 серпня, після якої здетонували склади з боєприпасами. Відомо, що 38 людей загинули.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Серед постраждалих — п’ятеро дітей. Наразі дев’ять поранених залишаються в лікарнях — їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.
Внаслідок удару та подальшої детонації в Милій і прилеглих населених пунктах пошкоджено приблизно 300 об’єктів, зокрема понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Частина будинків зруйнована повністю.
Рятувальники вже загасили всі осередки пожежі. На місці цілодобово працюють піротехніки, які знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Також енергетики відновлюють електро- та газопостачання.
У гуманітарному штабі мешканці можуть отримати психологічну та матеріальну допомогу — туди вже подали понад 200 заяв на виплати.
- Учора, 29 серпня, президент Володимир Зеленський повідомив, що після російського удару здетонували снаряди, міни, дрони та інша зброя. Також він заявив, що Росія отримає «відповідь за все, що вона робить». Слідчі Нацполіції, прокуратура та СБУ проводять розслідування за фактом службової недбалості.
- Це не перша детонація, спричинена російським ударом по складах з боєприпасами. У ніч проти 6 липня Росія здійснила масовану атаку по Україні. На Київщині загинули дев’ятеро людей, понад 50 отримали поранення. Найбільше руйнувань було у Вишневому, де після російського удару сталася детонація.