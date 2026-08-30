У Милій на Київщині уже 52 поранених через атаку РФ, після якої здетонували боєприпаси

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У Милі на Київщині уже 52 поранених через російську атаку ввечері 28 серпня, після якої здетонували склади з боєприпасами. Відомо, що 38 людей загинули.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Серед постраждалих — п’ятеро дітей. Наразі дев’ять поранених залишаються в лікарнях — їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок удару та подальшої детонації в Милій і прилеглих населених пунктах пошкоджено приблизно 300 об’єктів, зокрема понад 200 приватних будинків і 14 багатоповерхівок. Частина будинків зруйнована повністю.

Рятувальники вже загасили всі осередки пожежі. На місці цілодобово працюють піротехніки, які знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Також енергетики відновлюють електро- та газопостачання.

У гуманітарному штабі мешканці можуть отримати психологічну та матеріальну допомогу — туди вже подали понад 200 заяв на виплати.