Українські дрони атакували аеродроми «Міллерово» та «Єйськ» у Росії

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У ніч проти 30 серпня Сили безпілотних систем атакували російські військові аеродроми «Міллерово» та «Єйськ».

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».

За його словами, українські дрони влучили в п’ять елементів російської ППО, зокрема комплекс «Панцир-С1» і чотири радіолокаційні станції.

Також були атаковані склади авіаційного озброєння та боєприпасів на обох аеродромах, а також технічно-експлуатаційна частина в Міллерово.

Основною ціллю на аеродромі «Міллерово» був модуль ДРЛ-27 — аеродромний диспетчерський радіолокатор, який використовують, щоб виявляти повітряні цілі.