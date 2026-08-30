Українські дрони атакували аеродроми «Міллерово» та «Єйськ» у Росії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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У ніч проти 30 серпня Сили безпілотних систем атакували російські військові аеродроми «Міллерово» та «Єйськ».
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді «Мадяр».
За його словами, українські дрони влучили в п’ять елементів російської ППО, зокрема комплекс «Панцир-С1» і чотири радіолокаційні станції.
Також були атаковані склади авіаційного озброєння та боєприпасів на обох аеродромах, а також технічно-експлуатаційна частина в Міллерово.
Основною ціллю на аеродромі «Міллерово» був модуль ДРЛ-27 — аеродромний диспетчерський радіолокатор, який використовують, щоб виявляти повітряні цілі.
- Українські війська в ніч на 30 серпня вдарили по НПЗ «Кіришінафтаоргсинтез» у Кіришах Ленінградської області РФ. Завод виробляє близько 80 видів нафтопродуктів, зокрема бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне.