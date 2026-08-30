Axios: У Москві директор ЦРУ Реткліфф запропонував провести тристоронню зустріч за участі Трампа, Зеленського та Путіна

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Під час поїздки до Москви цього тижня директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф запропонував провести тристоронню зустріч за участі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це пише Axios з посиланням на джерела.

Джерела стверджують, що частково метою візиту було зʼясувати, чи зможуть російські розвідники переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва США. Також вони стверджують, що президента України Зеленського поінформували про візит Реткліффа до Москви та пропозицію про тристоронні переговори.

Медіа підкреслює, що це вперше, коли Реткліфф приєднався до дипломатичних зусиль між Україною та РФ.