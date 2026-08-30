Axios: У Москві директор ЦРУ Реткліфф запропонував провести тристоронню зустріч за участі Трампа, Зеленського та Путіна
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Під час поїздки до Москви цього тижня директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф запропонував провести тристоронню зустріч за участі президентів Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Про це пише Axios з посиланням на джерела.
Джерела стверджують, що частково метою візиту було зʼясувати, чи зможуть російські розвідники переконати Путіна відновити переговори з Україною за посередництва США. Також вони стверджують, що президента України Зеленського поінформували про візит Реткліффа до Москви та пропозицію про тристоронні переговори.
Медіа підкреслює, що це вперше, коли Реткліфф приєднався до дипломатичних зусиль між Україною та РФ.
- Реткліфф прибув до Москви 25 серпня через Ригу з неоголошеним візитом. Медіа писали, що на цей час США попросили Україну призупинити удари по РФ. У Кремлі назвали таку причину таємного візиту директора ЦРУ до Москви — налагодити контакти між спецслужбами.
- Востаннє голова ЦРУ приїздив до Москви у 2021 році — тоді Білл Бернс попереджав Путіна про наслідки нападу на Україну. Через три місяці Росія почала повномасштабну війну.