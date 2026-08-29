Усіх підозрюваних у незаконній торгівлі тканинами й органами померлих на Буковині взяли під варту

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Генеральна прокуратура

Шевченківський районний суд Чернівців узяв під варту всіх чотирьох підозрюваних у незаконній торгівлі тканинами й органами померлих на Буковині.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Суд також призначив їм заставу — 1,5 млн гривень для кожного.

Напередодні правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі анатомічними матеріалами померлих. За даними слідства, до неї були причетні посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро.

Вони вилучали з тіл померлих шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини й передавали їх підприємствам, що виготовляють біоімпланти для хірургії та стоматології.

Ці дії вони маскували під «науково-медичне співробітництво» та постачання сировини. Родичів померлих схиляли до згоди в обмін на безкоштовне бальзамування чи зберігання тіла. Також тканини вилучали і без згоди близьких.

Чотирьом працівникам бюро тоді повідомили про підозру за незаконну торгівлю анатомічними матеріалами людини, вчинену групою осіб за попередньою змовою. Їм загрожує від пʼяти до семи років тюрми.