На Київщині від атаки РФ і детонації загинули 37 людей, понад 40 постраждали. Зеленський пообіцяв «відповідні висновки» (доповнено)

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Скриншот з відео ДСНС

Станом на 14:15 щонайменше 37 людей загинули внаслідок російської атаки на підприємство в селі Мила на Київщині та подальшої детонації.

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Кількість загиблих може бути не остаточною. На місці атаки тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожеж.

Одним із загиблих є голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним з перших приїхав на місце атаки, щоб допомогти людям.

Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості , серед них — чотири дитини. Семеро людей госпіталізовані. У Бучанському районі пошкоджені приблизно 50 житлових будинків.

Із зони надзвичайної події евакуювали 381 людину, з них 59 — діти. У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб, де мешканці можуть отримати гаряче харчування і психологічну підтримку.

Доповнено о 12:10. Президент Володимир Зеленський заявив, що вчора ввечері під російським ударом опинився склад у селі Мила, а потім сталася детонація. Унаслідок цього пошкоджена навколишня інфраструктура, зокрема житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку й людей з інвалідністю.

Зеленський наголосив: «Боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може».

Слідчі Нацполіції та СБУ вже проводять розслідування за фактом службової недбалості.

«Будуть відповідні висновки. [...] Обовʼязково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення», — зазначив президент.