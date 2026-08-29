У Непалі після повені та зсувів досі розшукують 56 українців (виправлено)

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У Непалі досі розшукують 56 українців, яких вважають зниклими безвісти після масштабної повені та зсувів.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Спочатку Міністерство надало інформацію про 64 зниклих безвісти українців, однак пізніше уточнило, що це — неправильні дані поліції Непалу. Вісім українців з їхнього списку реєструвалися на поїздку, але не поїхали. Тож кількість зниклих безвісти залишається без змін — 56.

Даних про загиблих чи постраждалих українських громадян наразі немає.

МЗС підтримує постійний звʼязок із родичами зниклих, а українські дипломати в Індії, Китаї та почесний консул у Непалі працюють із місцевою владою, рятувальними службами та іноземними партнерами. Група консулів посольства України в Індії уже перебуває безпосередньо в Непалі.

Українська сторона намагається встановити місцезнаходження зниклих за допомогою пристроїв із геолокацією, які деякі з них мали при собі. До компаній-операторів таких пристроїв направили запити. Вдалося отримати координати, де пристрої востаннє фіксувалися перед стихією. Компанії продовжують намагатися визначити їхню актуальну локацію.

Пошуково-рятувальні операції проводять щоденно. Однак рятувальникам заважає густий туман, через який авіацію можна використовувати лише в першій половині дня.

До робіт залучили понад 2 тисячі людей і більш ніж 300 одиниць техніки. Водночас дістатися до епіцентру стихії автівками поки що неможливо через масштабні руйнування доріг. Рятувальники також побоюються нових зсувів.

Напередодні пошуки тимчасово зупинили через ризик прориву озера в Тибеті. Після того як вода почала поступово та контрольовано витікати, рятувальні роботи відновили. Пошуки проводять на землі, воді та з повітря.