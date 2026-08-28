Уряд підтримав законопроєкт про захист іноземців, які воюють за Україну

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Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Кабінет міністрів 28 серпня схвалив законопроєкт, який посилює правовий захист іноземців та людей без громадянства, які воюють на стороні України.

Про це повідомив премʼєр Сергій Корецький.

Після завершення військового контракту вони матимуть більше часу, щоб врегулювати свій правовий статус: проєкт пропонує збільшити строк законного тимчасового проживання в Україні з трьох до шести місяців.

Період військової служби зараховуватиметься до 5-річного строку проживання, необхідного для дозволу на імміграцію. Крім того, законопроєкт пропонує запровадити посвідчення іноземця для виїзду за кордон для людей, які через загрозу чи політичні обставини не можуть отримати або обміняти паспорт у країні походження.

Далі проєкт піде на розгляд Верховної Ради.