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Росія планує масштабувати виробництво балістичних ракет — такі дані отримало Головне управління розвідки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Також президент розповів, що лише за серпень окремі складові експорту РФ просіли на 80%. Кораблі Чорноморського флоту росіян фактично застрягли в Новоросійську через удари українських дронів. Тепер росіяни розглядають варіант оснащувати цивільні судна стрілецькою зброєю, системами РЕБ і розміщувати на них військових.

Крім того, Зеленський розповів, що українські удари по «Комбінату «Каменський» у Ростовській області РФ серйозно послабили можливості росіян виробляти твердопаливні двигуни для ракет.

А ще, за словами Зеленського, ГУР має докази зупинки одного з найбільших НПЗ РФ у Кстові, який щороку переробляв 17 млн тонн нафти. Зупинилися й інші російські нафтопереробні підприємства.