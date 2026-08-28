У Польщі відкинули ідею розміщувати ядерну зброю партнерів на своїй території

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Заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський відкинув ідею розміщувати на території країни ядерну зброю партнерів, попри зростаючий ризик вторгнення РФ в одну з країн НАТО.

Про це пише Politico.

За його словами, Польща хоче брати участь у ядерному стримуванні НАТО, але це не означає, що на території країни мають бути ядерні боєголовки.

У лютому 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що виступає за створення власної ядерної зброї, оскільки країна перебуває «на межі збройного конфлікту». Тоді ж Bloomberg із посиланням на джерела писав, що європейські країни вперше з часів закінчення Холодної війни обговорюють створення власної ядерної системи оборони, оскільки США більше не є надійним військовим партнером.