Росіяни вночі знищили склади Roshen, Comfy і «Будинку іграшок» на Київщині. Вранці вдарили по «Епіцентру» у Харкові

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Російська атака вночі та зранку 27 серпня знищила склад Roshen і розподільчі центри «Будинку іграшок» та Comfy у Київській області.

Зокрема, йдеться про склад Roshen у Чубинському, де зберігали та звідки відправляли готову кондитерську продукцію, повідомили у пресслужбі компанії. Працівники не постраждали, бо були в укритті.

У компанії попередили про тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Однак команда вже працює над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей, щоб скоротити можливі перебої.

Також нічна атака РФ знищила розподільчий центр мережі «Будинок іграшок», повідомила СЕО компанії Марія Назаренко. Вона попередила, що частина вже оформлених замовлень може приїхати із запізненням, але магазини по всій Україні відкриті, а онлайн-магазини працюють без перебоїв.

Ще під ударом опинився розподільчий центр Comfy. Працівники не постраждали. У компанії також зазначили, що можливі складнощі з виконанням деяких замовлень.

Тим часом у Києві від атак Росії вдень є вже четверо постраждалих, двоє з них — у лікарнях, повідомив мер Віталій Кличко.

У Харкові росіяни вдень влучили в «Епіцентр» в Основʼянському районі — вже відомо про одного загиблого і пʼятьох постраждалих.