Politico: Під час візиту до Москви директор ЦРУ Реткліфф застеріг РФ від нападу на країни НАТО

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Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф під час свого візиту до Москви застеріг Росію від нападу на країни НАТО, зокрема на Естонію, Латвію та Литву.

Про це пише Politco з посиланням на джерела.

Також видання пише, що РФ закликали припинити економічну та військову підтримку Ірану.

Напередодні у Кремлі назвали причину таємного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За словами речника Путіна Пєскова, він приїхав, щоб налагодити контакти між спецслужбами. До цього, у вівторок, Пєсков стверджував, ніби Кремль нічого не знає про американські військові літаки у «Внукові» та жодних зустрічей зі США цього тижня не планує.

Маршрут показовий: за даними Flightradar24, військовий транспортний літак C-17A летів до Риги — там пробув майже добу, потім прилетів до Москви, де перебував 8,5 години, і повернувся до Риги.

Axios пише, що напередодні США повідомили Україну про поїздку делегації до Москви та попросили призупинити удари на цей час. Журналіст FT Крістофер Міллер уточнює, що Київ попросили не бити ще й по Петербургу і північних регіонах РФ 24—26 серпня. За його даними, Україна погодилася.

WSJ пише про інший мотив: у США є розвіддані про підготовку РФ до мобілізації та плани «перевірити рішучість НАТО» — аналітики вважають візит Реткліффа попередженням Москві. Також Майкл Вайсс, редактор The Insider, припускає, що Реткліфф міг обговорювати удари по енергетиці й портах та паузу в боях на Сумщині та Харківщині — як крок до деескалації.