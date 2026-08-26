Reuters: У Росії через атаки українських дронів зупинили роботу основні НПЗ російського «Лукойлу»

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Основні нафтопереробні заводи російського «Лукойлу» зупинили роботу через атаки українських безпілотників. Сьогодні перестав працювати четвертий за величиною НПЗ «Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез».

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Цей НПЗ — другий за обсягами виробник бензину в Росії. Удари дронів пошкодили кілька технологічних установок та інші споруди на заводі.

Наразі невідомо, скільки часу потрібно, щоб завод відновив роботу. Вранці про цю атаку писав Генштаб ЗСУ.