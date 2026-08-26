Канада запроваджує мита до 50% на товари зі США

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Канада з 8 вересня запроваджує нові мита на імпорт низки товарів зі США. Ставки становитимуть від 15 до 50%.

Про це повідомило Міністерство фінансів Канади.

Нові контрмита поширяться на американські товари загальною вартістю приблизно $19,9 мільярда. У канадському уряді зазначили, що ставки відповідатимуть американським митам і стосуватимуться товарів, які потрапили під торговельні мита Вашингтону.

Зокрема, йдеться про сталь та алюміній, харчові продукти, побутову, електро- і сільськогосподарську техніку, целюлозу і папір, меблі, одяг і взуття.

Ставка у 25% діятиме для побутової техніки, молочної продукції, риби та морепродуктів, а також окремих виробів зі сталі й алюмінію. Мита у 50% застосовуватимуться, зокрема, до сталі та алюмінію, меблів, одягу і взуття, які раніше обкладалися митом у 25%.

Що передувало

Нові мита стали відповіддю на торговельну політику адміністрації президента США Дональда Трампа. 19 серпня Трамп заявив, що його країна тимчасово призупиняє введення 50-відсоткових мит на канадські товари через переговори.

Однак 22 серпня США все ж запровадили мита у 50% на імпорт з Канади. Після цього канадський уряд заявив, що готує відповідь. 24 серпня Трамп також повідомив, що з 1 січня 2027 року США планують запровадити мита у 50% на канадські автомобілі всіх типів, автозапчастини та сталь.