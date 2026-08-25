У Вірменії затримали проросійського експрезидента Роберта Кочаряна та його старшого сина

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Антикорупційний комітет Вірменії затримав шістьох людей, серед них — колишній президент Роберт Кочарян, його син та інші люди, яких вважають причетними до злочинних схем.

Про це пише пресслужба Антикорупційного комітету країни.

За даними слідства, експрезидент у змові з наближеними людьми виводив з державної власності цінне майно суспільного та економічного значення та купував його за цінами, значно нижчими за ринкові.

Щоб приховати справжню приналежність і злочинне походження майна, його оформлювали на пов’язані компанії. Згодом нерухомість продавали, передавали третім особам або переписували частки компаній-власників.

Слідство також каже, що за те, аби вивести один з обʼєктів з держвласності, колишньому президенту як хабар передали 56 об’єктів нерухомості загальною вартістю 2,634 мільярда драмів ($7,26 мільйона). Майно оформили на членів сім’ї колишнього президента та пов’язані з ними компанії.

Також слідство перевіряє грошові перекази на ім’я сина колишнього президента у 2001—2019 роках: майже 144 мільярди драмів ($397 мільйонів), $309 мільйонів, €77 мільйонів і 18 мільйонів російських рублів ($214 тисяч). Крім того, розслідують придбання понад 30 об’єктів нерухомості у Вірменії та за кордоном, що належать фігурантам справи та членам їхніх сімей.

Інші справи Роберта Кочаряна

Роберт Кочарян був президентом Вірменії у 1998—2008 роках. У 2008 році вірменська опозиція на чолі з першим президентом Левоном Тер-Петросяном, який балотувався на президентських виборах і програв їх, проводила в центрі Єревану мітинги проти результатів голосування. Акції протесту вилилися в заворушення і зіткнення мітингувальників з правоохоронцями — через це загинули десять людей, а понад 200 отримали поранення. Тоді експрезиденту Кочаряну та іншим фігурантам «справи 1 березня» висунули звинувачення в поваленні конституційного ладу у Вірменії. У 2021-му справу закрили.

У другій справі Кочаряна обвинувачували в отриманні хабаря в особливо великому розмірі ($3 мільйони) від підприємця Сільви Амбарцумян. Цю справу закрили у 2023 році через закінчення терміну давності.