Макрон анонсував перші спільні військові навчання «Коаліції охочих» цієї осені
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вже у жовтні-листопаді цього року відбудуться перші масштабні військові навчання «Коаліції охочих».
Про це він сказав на зустрічі коаліції в Києві 24 серпня, передає «РБК-Україна».
За словами французького президента, це будуть не просто маневри — союзники мають показати, що готові діяти разом і рішуче, коли бойові дії припиняться.
«Це дуже важливо. Це один з головних елементів мирних переговорів, коли Україна вирішить їх провести. Вкрай важливо, щоб ми працювали колективно над цим», — наголосив Макрон.
Про проведення навчань лідери країн домовилися під час попередньої зустрічі в липні. Тоді ж стало відомо, що у вересні до Польщі прибудуть майже 1,5 тисячі військових з Британії та Франції.
Заступник міністра оборони Польщі Павел Бейда розповів, що під час навчань відпрацьовуватимуть передислокацію особового складу і техніки.
- «Коаліція охочих» — це неформальний міжнародний союз понад 30 держав, заснований 2 березня 2025 року з ініціативи Великої Британії та Франції для підтримки України та напрацювання реальних гарантій безпеки.