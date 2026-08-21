Німеччина може ввести санкції проти «Російського дому» після інциденту з дроном в аеропорту Лейпцига

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Інцидент з безпілотником в аеропорту Лейпцига знову загострив дискусію навколо «Російського дому». Хоча офіційний Берлін прямо не звинуватив у цьому РФ, все більше ознак вказують на причетність росіян. Через це у німецькому уряді вже обговорюють можливі санкції, які вперше можуть торкнутися будівлі «Російського дому».

Як пише Spiegel, розірвання угоди, яка регулює роботу «Російського дому», більше не вважається неможливим.

На запит журналістів у Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що через дії Росії проти німецьких культурних організацій та на тлі посилення російської гібридної діяльності уряд «всебічно та постійно переглядає міжнародно-правові підстави діяльності «Російського дому». Попереднє рішення можуть ухвалити вже наступного тижня.

Заклики запровадити санкції проти центру, де німецькі спецслужби також підозрюють шпигунську діяльність, лунають уже давно. Останнім часом за це, зокрема, виступали представник ХДС із питань зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер, лідер виборчого списку СДПН у Берліні Штеффен Крах та експерт «зелених» із питань внутрішньої політики Константін фон Нотц.

«Російським домом» у Берліні керує російське держагентство «Росспівробітництво», яке з 2022 року перебуває під санкціями ЄС. Водночас санкції дозволяють організації утримувати свої будівлі.

Діяльність «Російського дому» регулюють дві угоди між Німеччиною та Росією. Одна, підписана у 2013 році, стосується земельної ділянки на Фрідріх-штрасе й діє 99 років. Друга, укладена у 2011 році, регулює роботу культурних та інформаційних центрів — цю угоду можна односторонньо розірвати раз на п’ять років і наступна така дата буде 7 червня 2027 року.

Досі нинішній та попередній уряди Німеччини уникали розірвання цієї угоди. Оскільки вона також регулює роботу німецьких культурних інститутів у Москві та Санкт-Петербурзі, очікується, що Москва у відповідь закриє їх. Це останні представництва німецького громадянського суспільства в Росії. Німецьке посольство в Росії неодноразово попереджало про можливі наслідки такого кроку. Однак тепер, схоже, уряд Німеччини готовий проігнорувати ці побоювання.