У жовтні Україну вперше за вісім років відвідає Військовий комітет НАТО
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Військовий комітет НАТО відвідає Україну в жовтні. Це буде перший офіційний візит за останні вісім років.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий після першої розмови з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.
Драпатий доповів Драгоне про обстановку на фронті та пріоритети ЗСУ — протиповітряну оборону, далекобійні удари, гнучку тактику піхоти, роботизацію передової.
За словами головкома, адмірал тричі був в Україні, бачив ситуацію на місці, «і це відчувається в розмові».
«Україна не лише отримує підтримку. Ми передаємо бойовий досвід, якого сьогодні немає ні в кого, і він працює на безпеку всього Альянсу», — додав Драпатий.
Адмірал Джузеппе Каво Драгоне також підтвердив подальшу військову підтримку України від НАТО. За його словами, члени Альянсу продовжують нарощувати оборонне виробництво як для захисту громадян своїх країн, так і для підтримки українського війська.
«Безпека України — це наша безпека, і ми й надалі будемо стояти поруч з Україною, щоб допомогти досягти справедливого та тривалого миру», — написав Драгоне.
- Військовий комітет НАТО — це найвищий військовий орган Альянсу, який консультує Північноатлантичну раду з питань оборони та керує військовими операціями. До його складу входять головні військові командири (начальники штабів оборони) усіх країн-членів НАТО.