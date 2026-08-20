У Польщі затримали українця, який намагався підірвати представника української оборонки
- Автор:
- Ольга Березюк
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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr
У Польщі затримали українця Сергія П., якого підозрюють у замаху на представника українського оборонного підприємства.
Про це пише RMF24.
Агентство внутрішньої безпеки Польщі затримало у Варшаві 63-річного громадянина України ще 5 серпня, але відомо про це стало лише сьогодні.
За даними слідства, він на замовлення російських спецслужб заклав вибухівку під автомобіль представника українського оборонно-промислового комплексу в Ірпені. Пристрій мали підірвати дистанційно через мобільний телефон, але механізм не спрацював.
Після невдалого замаху чоловік утік до Польщі, де його і затримали. Його звинуватили в замаху на вбивство та відправили під варту на три місяці.
- Це вже другий подібний арешт на території Польщі. Раніше, 7 серпня, польські правоохоронці затримали росіянина, який готував убивство «незручного для режиму Путіна» українця. Згодом зʼясувалась, що жертвою замаху мав стати репер Kyivstoner — його ще раніше в РФ звинуватили в підготовці теракту в РФ.