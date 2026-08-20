НАБУ та САП викрили рейдерську схему на сотні мільйонів за участі нардепів, чиновників ОП та Мінʼюсту

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НАБУ і САП опублікували нове розслідування під назвою «Феміда» про злочинну організацію, яка займалася рейдерством у Києві. Слідчі кажуть, що до схеми були залучені чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції, судді й хакери.

Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей у Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства та нерухомість.

Зокрема, восени 2025 року фігуранти у такий спосіб заволоділи підприємством вартістю понад 248 мільйонів гривень. У травні 2026-го намагалися заволодіти об’єктами вартістю понад 207 мільйонів.

Також вони прагнули отримати контроль над об’єктом у центрі столиці вартістю понад 500 млн грн.

У НАБУ наголошують: організатори схеми розуміли, що власники компаній можуть звернутися до правоохоронців і спробувати повернути свій бізнес. Тому вони через підконтрольних людей домоглися відкриття кримінального провадження та арешту корпоративних прав цих компаній. Це дозволило заблокувати будь-які зміни в реєстрі й утримувати захоплені підприємства під своїм контролем.

Правоохоронці зʼясували, що аби зберегти контроль над захопленими підприємствами, учасники схеми впливали на посадовців Міністерства юстиції та домагалися потрібних їм рішень за скаргами на рейдерство.

У подальшому, 29 грудня 2025 року, колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг дійшла висновку, що перехід права власності на підприємство, захоплене рейдерами, до підконтрольної злочинній організації особи є законним.

А вже 31 грудня того ж року т. в. о. міністра юстиції України затвердила вищезазначений висновок колегії.

Після цього 27 січня 2026 року суддя задовольнив заяву підконтрольної організаторам людини та заборонив проводити будь-які реєстраційні дії щодо підприємства. 26 березня суддя також задовольнив клопотання підконтрольного злочинній організації арбітражного керуючого та усунув директора підприємства.

У випадку з другою компанією, організатори схеми використали тривалий розгляд у Мінʼюсті скарги на рейдерство, щоб створити фіктивний борг і через нього запустити процедуру банкрутства.

Учасники схеми також намагались заволодіти дороговартісними обʼєктами нерухомості в центрі Києва. Вони планували підробити судову ухвалу та внести її до реєстру нерухомості за допомогою хакерів. Однак ці плани не здійснились, адже службовці Мінʼюсту відмовилися від участі. НАБУ та САП оприлюднили записи, на яких заступниця голови ОП та екснардеп сперечаються через цю ситуацію.

Слідством встановило, що схему фінансува співорганізатор та чинний народний депутат України на суму не менш ніж $514 тисяч. Ці кошти учасники схеми витрачали на хакерів, судові процеси як хабарі правоохоронним та судовим органам, а також інші витрати.

Фігурантам справи повідомили підозри за ст. 191 (привласнення майна), ст. 206 (протидія законній гсоподарській діяльності), 358 (підробка документів) та 361 (втручання в роботу інформаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Що передувало

Це розслідування — продовження операції «Форест Гамп» про легалізацію грошей, які пішли на заставу для фігуранта справи «Мідас», ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

У цій справі фігурує заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Після цього президент Володимир Зеленський звільнив її з посади. На записах прослуховування, які опублікували НАБУ та САП, Мудра нібито згадує про «дах» для Сенс Банку, яким мали стати певний Давид і голова комітету Ради (його імʼя на записах приховали).

Крім Мудрої, за даними слідства, у справі «Форест Гамп» фігурують екснардеп (за даними медіа — Вадим Столар), голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради Сенс Банку та інші. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.