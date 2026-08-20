ДБР проводить 72 обшуки у військових частинах — шукають тих, хто служить «на папері» і незаконно отримував виплати

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Державне бюро розслідувань 20 серпня розпочало масштабну операцію «Справедливість для бійців». Разом із Генштабом ЗСУ перевіряють можливі зловживання у військових частинах.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Мета операції — викрити військовослужбовців, які лише формально перебувають на службі, незаконно отримують виплати або фактично працюють на приватні інтереси командирів. Зокрема, йдеться про випадки, коли підлеглих замість військової служби залучали до будівельних, господарських та інших приватних робіт.

Слідчі дії проводять у різних регіонах України — загалом у межах 21 кримінального провадження заплановано 72 обшуки. Більшість стосується незаконних виплат. Після 58 обшуків ДБР планує повідомити про підозру 20 людям.

Ще п’ять обшуків проводять у справах про незаконне використання праці військовослужбовців. Дев’ять — у справі про корупційні зловживання, у якій готують підозри двом фігурантам.

Загалом за результатами операції правоохоронці планують оголосити підозри 22 людям. Детальні результати операції обіцяють оприлюднити після завершення першочергових слідчих дій.