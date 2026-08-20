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Росіяни вночі масовано обстріляли Київ та область — 9 загиблих і понад 30 постраждалих (оновлено)

Автор:
Світлана Кравченко
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У ніч проти 20 серпня російські війська масовано вдарили по Києву та Київщині. У столиці відомо про вісьмох загиблих і 33 постраждалих.

Про це повідомляють мер Віталій Кличко та ДСНС.

Влучання, руйнування та пожежі фіксують у трьох районах міста.

Крім того, частина Святошинського та Соломʼянського районів вночі опинилася без світла.

Також під ударом був Броварський район Київщини. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще один постраждав. Пошкоджений промисловий обʼєкт.