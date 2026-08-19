Правоохоронці не затримували ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру

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Діма Вага / «Бабель»

Правоохоронні органи не затримували ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Нещодавно у неї завершились обшуки — вони тривали майже цілий день.

Про це повідомив «Бабелю» її адвокат Артем Крикун-Труш.

За його словами, зараз Мудра з адвокатами вивчає матеріали справи. Раніше низка українських медіа та нардепи писали, що Мудру затримали.

Сьогодні НАБУ та САП опублікували розслідування під назвою «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом. За їхніми даними, кошти використали на заставу за одного з фігурантів справи «Мідас» — імовірно, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

У цій справі підозру отримала й заступниця керівника Офісу президента (медіа писали, що йдеться про Ірину Мудру) . Після цього президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.