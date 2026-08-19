Водію Volkswagen, який сьогодні вранці в Києві вчинив смертельну ДТП, повідомили про підозру
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Пресслужба Нацполіції
Поліцейські повідомили про підозру 23-річному водію Volkswagen, який сьогодні вранці у Києві вчинив смертельну ДТП на Чоколівському бульварі.
Про це повідомили в Нацполіції.
Слідчі оголосили йому підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей. Також вони клопотатимуть про запобіжку у вигляді тримання під вартою.
Сьогодні вранці в Солом’янському районі водій рухався смугою для громадського транспорту. Під час руху він спробував перелаштуватися в другий ряд і врізався в маршрутку.
Від удару авто вилетіло на зупинку. Загинули дві жінки, ще четверо людей отримали травми. Після цього водія затримали.
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