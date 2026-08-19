Начальника Миколаївського обласного ТЦК відсторонили від посади й арештували. Його підозрюють у хабарництві за уникнення мобілізації
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Суд відсторонив від посади та відправив під варту начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП, якого підозрюють в отриманні хабара на загальну суму $15 тисяч.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Посадовця затримали 13 серпня. За версією слідства, він отримав $10 тисяч за те, щоб трьох військовозобов’язаних не мобілізували, прибрали з розшуку в системі «Оберіг» та допомогли з бронюванням.
Крім того, начальник ТЦК ще за $5 тисяч обіцяв посприяти, щоб уже мобілізованого чоловіка не прийняли до військової частини, а натомість повторно спрямували на ВЛК.
19 серпня суд відправив його під варту з можливістю внести заставу 4 мільйони 659 тисяч гривень. Досудове розслідування триває.