Пожежа у цехах, де росіяни збирають двигуни для ракетоносіїв та обслуговують авіацію: Генштаб уточнив деталі атаки 15 серпня

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Генштаб уточнив деталі атаки у ніч на 15 серпня на виробничі цехи Ракетно-космічного центру «Прогрес» у російській Самарі. Йдеться про підприємство, пов’язане з виробництвом ракетоносіїв сімейства «Союз».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, під час удару 15 серпня наші військові атакували цех, де збирають двигуни для ракетоносіїв типу «Союз», а також цех обслуговування авіаційної техніки «Авіакор». Крім того, на території РКЦ «Прогрес» зафіксували пожежу площею близько 5 000 м².

«Прогрес» є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Воно бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства «Союз», які використовують для виведення космічних апаратів на орбіту та розгортання російських супутникових систем зв’язку, зокрема в інтересах армії РФ.