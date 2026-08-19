Пожежа у цехах, де росіяни збирають двигуни для ракетоносіїв та обслуговують авіацію: Генштаб уточнив деталі атаки 15 серпня
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Генштаб уточнив деталі атаки у ніч на 15 серпня на виробничі цехи Ракетно-космічного центру «Прогрес» у російській Самарі. Йдеться про підприємство, пов’язане з виробництвом ракетоносіїв сімейства «Союз».
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
За даними Генштабу, під час удару 15 серпня наші військові атакували цех, де збирають двигуни для ракетоносіїв типу «Союз», а також цех обслуговування авіаційної техніки «Авіакор». Крім того, на території РКЦ «Прогрес» зафіксували пожежу площею близько 5 000 м².
«Прогрес» є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Воно бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства «Союз», які використовують для виведення космічних апаратів на орбіту та розгортання російських супутникових систем зв’язку, зокрема в інтересах армії РФ.
- Під час атаки у ніч проти 15 серпня Україна також атакувала аеродром «Саваслейка», де базуються носії російських ракет «Кинджал», і нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.