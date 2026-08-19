Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента

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Діма Вага / «Бабель»

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

Про це йдеться в указі президента від 19 серпня.

Звільненню Мудрої передувала публікація розслідування НАБУ та САП під назвою «Форест Гамп» про легалізацію 150 млн грн, одержаних злочинним шляхом. За даними правоохоронців, їх використали, щоб сплатити заставу за одного з фігурантів справи «Мідас» — імовірно, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

У цій справі підозри отримали заступниця керівника голови Офісу президента (медіа писали, що мова саме про Ірину Мудру), екснардеп, голова правління державного банку «Сенс Банк», голова наглядової ради держбанку «Сенс Банк» та інші.