Рада підтримала за основу проєкт нового Митного кодексу. Його адаптують до норм ЄС

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Максим Козицький / Facebook

Верховна Рада підтримала в першому читанні проєкт нового Митного кодексу України. Він має наблизити українські митні правила до норм Європейського Союзу.

Про це йдеться у законопроєкті № 15450.

За документ проголосував 261 народний депутат. У Мінфіні кажуть, що законопроєкт отримав позитивну оцінку Європейської комісії. Якщо його ухвалять, Україна використовуватиме європейську митну термінологію, систему авторизацій та підходи до декларацій, митного боргу, гарантій і звільнення від мита.

У документі йдеться, що бізнес зможе надати митниці аргументи щодо митної вартості своїх товарів до ухвалення остаточного рішення. Крім того, документи передаватимуть через електронне «єдине вікно», що має зменшити паперову роботу та особисті контакти з митниками.

Ще законопроєкт встановить чіткий порядок оскарження рішень митниці — спочатку до органу вищого рівня, а потім до суду. Також митні органи можуть отримати повноваження слідчих, межі визначать окремо.

Новий кодекс має набути чинності 1 грудня 2027 року, а перехід на нові електронні системи планують завершити до кінця 2029 року. Однак перед цим законопроєкт ще має пройти друге читання, а також — підпис президента Володимира Зеленського.