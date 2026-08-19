Yonhap: Південна Корея та США вдвічі скорочують щорічні спільні військові навчання
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Південна Корея та США вдвічі скорочують щорічні спільні військові навчання, які стартували на початку цього тижня.
Про це пише Yonhap з посиланням на військових Південної Кореї.
Навчання Ulchi Freedom Shield мали тривати з 17 до 27 серпня, але союзники завершать їх уже в п’ятницю, 21 серпня. Скоротять і польові навчання — основну частину маневрів. Деталі військові двох країн ще узгоджують.
Рішення ухвалили після того, як президент США Дональд Трамп закликав «істотно» зменшити масштаб спільних навчань. Серед причин він назвав їхню вартість і свої добрі відносини з лідером КНДР Кім Чен Ином.
- 14 серпня КНДР пригрозила Південній Кореї та США через їхні військові навчання і заявила, що вони «наближають світ до ядерної війни». Також у країні пригрозили, що готові «скористатися своїм правом на самооборону».