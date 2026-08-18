В Україну повернулись іще шестеро дітей з тимчасово окупованої території

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В Україну з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще шістьох дітей віком від 10 до 17 років.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Серед них — чотири дівчинки та двоє хлопчиків. Зараз діти у безпеці, їм надають допомогу.

Загалом з початку 2026 року з тимчасово окупованої території Херсонщини повернули 157 дітей.

За даними Bring Kids Back UA, на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2 470 дітей, ще 1,6 мільйона — залишаються під контролем РФ. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені в РФ, або перебувають на тимчасово окупованій території.

Загалом Україна має 20 610 записів щодо можливої депортації та примусового переміщення дітей Росією.