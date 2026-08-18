У соцмережах публікують відео нібито нових робіт у парку на Теремках у Києві. У КМДА пояснили, що відбувається

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У КМДА запевняють, що зараз не вирубують дерева на Теремках. Раніше у соцмережах поширювали відео, що у Теремківському парку продовжують роботи попри мораторій.

Відповідне відео опублікувала користувачка Наталія Чернишова. Вона звинуватила КМДА в тому, що ті не дотримались мораторію.

Натомість міська влада каже, що зараз на території парку йдуть організаційні та логістичні роботи. Йдеться, зокрема, про транспортування попередньо ізольованих трубопроводів — саме для цього на місце підігнали техніку.

Що передувало

8 серпня жителі мікрорайону Теремки в Києві вийшли на протести через масову вирубку дерев у лісосмузі — це робили, щоб прокласти резервну тепломережу для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2.

Для будівництва магістралі місцева влада обрала маршрут через лісосмугу, а для цього планують вирубати сотні дерев, частині з яких вже понад сто років. Місцеві жителі наполягають, що маршрут можна змінити та зменшити кількість дерев, які доведеться зрубати. За словами активістів, під час робіт уже знищили понад половину лісосмуги.

Після протестів роботи призупинили, активісти та міська влада домовились шукати альтернативний маршрут для тепломережі.