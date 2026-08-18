Лідера ОУН Євгена Коновальця перепоховали на меморіальному кладовищі

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На Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві 18 серпня відбулася церемонія перепоховання останків полковника Армії Української Народної Республіки, першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Про це повідомив Укрінформ.

На церемонії був присутній президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна повертатиме додому й інших діячів.

«Сьогодні є ще чимало імен тих, хто боровся за Україну, хто надихав і творив заради України і, на жаль, спочиває не в Україні. Ми зробимо все, аби крок за кроком повернути на рідну землю кожного і кожну зі справжніх українських героїв. Це благородна, справді благородна мета і наш обовʼязок перед ними й перед усіма, з ким вони билися пліч-о-пліч заради того, щоб Україна була собою», — зауважив Зеленський.

Останки першого голови ОУН перепоховали на території Національного військового меморіального кладовища тимчасово. Згодом їх планують перепоховати в Українському національному пантеоні.

Хто такий Євген Коновалець

Євген Коновалець (1891—1938) — український військовий і політичний діяч, полковник Армії УНР, один з командирів Січових стрільців під час Української революції 1917—1921 років. Після поразки визвольних змагань став одним із засновників Української військової організації (УВО), яку очолив у 1920 році.

У 1929 році Коновалець став першим головою Організації українських націоналістів (ОУН), створеної для боротьби за відновлення незалежності України. Він намагався розбудувати організацію як загальноукраїнський політичний рух і залучити до боротьби українську еміграцію та міжнародну підтримку. 23 травня 1938 року Коновалець загинув у Роттердамі внаслідок спецоперації НКВС.