У соцмережах постять заяву «дружини Драпатого» про супротив реформам головкома. Головком існування цієї заяви заперечує

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Останніми днями в соцмережах масово почали зʼявлятись пости, які цитують нібито заяву дружини головкома Михайла Драпатого, де та скаржиться на супротив реформам в оборонній сфері. Генштаб у відповідь назвав це інформаційною атакою, а сам Драпатий наголосив, що члени його родини не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені.

Зокрема, «цитати» з такої заяви дружини Драпатого публікувала користувачка Threads Аня Баратинська — в описі її сторінки вказано, що вона тарологиня і психолог.

У її дописі, який начебто цитує дружину головкома, йдеться про «потужний внутрішній супротив, з яким зіткнувся її чоловік під час спроб реформувати армію». Також жінка начебто каже, що Драпатий готовий подати у відставку через «жорсткий тиск з боку оточення колишнього керівництва та політичних кіл».

Притому жодних підтверджень автентичності цієї заяви чи того, що вона належить дружині головкома, — немає.

Схожі заяви в попередні тижні ширили різні Facebook-пабліки. Усі вони повторюють ті самі тези: на Драпатого тиснуть через його реформи, «стара гвардія» опирається, Драпатого намагаються шантажувати.

На ситуацію відреагував сам головком, його заяву опублікував Генштаб ЗСУ. Драпатий каже, що на нього ведуть скоординовані атаки та залучають до них ботомережі.

Головком запевняє: члени його сімʼї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності.

«Прошу дотримуватися інформаційної гігієни: перевіряти джерела і не поширювати неперевірене. У нас одна спільна мета – наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я, і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного», — наголосив він.