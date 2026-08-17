Катастрофа літака Су-24М на Хмельниччині: ДБР розшифрувало «чорну скриньку»

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ДБР

Працівники ДБР розшифрували «чорну скриньку» після катастрофи військового літака Су-24М у Хмельницькій області 16 червня.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Також працівники ДБР вже отримали результати службового розслідування Повітряних сил ЗСУ. Слідчі призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу.

За інформацією з «чорної скриньки», під час польоту в літака відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Через це Су-24М втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі — у результаті він впав з висоти понад 600 метрів зі швидкістю 809 км/год.

За попередніми даними, це сталося через пошкодження літака, спричинене зовнішнім чинником, наприклад, зіткненням із птахом. Зараз експерти мають підтвердити цю версію.

Ще під час авіаційно-технічної експертизи мають зʼясувати, чи могли пошкодження спричинити цю катастрофу та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком. Окрім того, експерти мають перевірити інші можливі версії катастрофи та визначити технічну причину падіння літака.