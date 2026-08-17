Reuters: Криптобіржа Binance передала Росії персональні дані айтівця, який донатив на ЗСУ

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Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance торік передала російським правоохоронцям інформацію про свого користувача, який донатив на українську армію. Це використали як докази у його справі про фінансування тероризму.

Про це пише Reuters із посиланням на документи російських правоохоронців.

Йдеться про 49-річного російського IT-фахівця Юрія Бєлєнького, який має російський паспорт і дозвіл на проживання в Болгарії. У РФ його звинувачують у фінансуванні тероризму через донати на ЗСУ. Юрія затримали у вересні 2025 року, а зараз він перебуває у російській в’язниці в очікуванні суду.

За версією російського слідства, у 2023—2024 роках Бєлєнький переказав понад $700 на потреби українських військових та підрозділу «Азов», який Росія визнала терористичною організацією.

Reuters отримав документи, з яких випливає, що російські слідчі у жовтні 2025 року звернулися до Binance із запитом про історію транзакцій Бєлєнького. Біржа надала інформацію про перекази на українські криптогаманці. У відповідь російські правоохоронці отримали не лише дані про транзакції, а й персональну інформацію користувача — дату народження, адресу, номер телефону, паспортні дані, копію російського паспорта та болгарського дозволу на проживання.

Ці дані згодом включили до матеріалів кримінальної справи. Російські слідчі також просили Binance встановити інших людей, які переказували кошти на гаманець, на який збирали пожертви для українських військових. Reuters не зміг встановити, чи передала біржа дані інших користувачів.

Справу Бєлєнького російське слідство пов’язує зі зборами, які проводив російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко, що живе за кордоном. У своїх публікаціях він вказував криптогаманці для збору коштів на медичне обладнання для українських військових.

При цьому Binance заявляла у 2023 році, що повністю залишила російський ринок. Компанія пояснювала це тим, що робота в Росії несумісна з її стратегією дотримання правил.

Юрист Майк Бистров, який спеціалізується на регулюванні криптовалют, сказав Reuters, що Binance не обовʼязково було передавати ці дані Росії. Якщо Бєлєнький був зареєстрований на Binance як клієнт з ЄС, на нього могли поширюватися правила, які суттєво обмежують передачу персональних даних до країн, що не мають належного рівня їхнього захисту.

У Binance із цим не погодилися. Там заявили, що співпрацюють із законними запитами правоохоронців у різних країнах, але рішення про те, як використовувати отриману інформацію, ухвалюють самі державні органи.